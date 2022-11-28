Haberler Yaşam Haberleri Datça Koyları ve Plajları - Datça’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:17 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:17

Datça Koyları ve Plajları - Datça’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Datça koyları ve plajları ayrı ayrı ele alınması gerekir. Çünkü hem Datça koyları hem de Datça plajları o kadar güzeldir ki aynı yerde bahsetmek olmaz. Net şekilde en güzel Datça plajı şudur demek yanlış olacaktır. Çünkü Datça’nın en güzel koyları ve plajları birden fazladır. Bu kadar plaj ve koylardan bahsetmek bizleri deniz soğuk mu sorusuna götürür. Bu nedenle Datça suyu soğuk mu sorusuna evet cevabı verilebilir. Bu şehirde yüzme konusunda imkanlar çoktur. Bu nedenle Datça’da denize girilecek yerler fazladır. Bu tür yerleri gezmek de güzel olacaktır. Datça’da gezilecek koylar bu noktada ele alınabilir.

Datça Koyları ve Plajları - Datça’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Datça koyları ve plajları yüzmek için ilgi gören yerleridir. Datça koyları ve Datça plajları, mavi ve yeşil suların görsel şölen sunduğu yerlerdir. Datça'nın en güzel koyları veya en güzel Datça plajı içine, bütün koy ve plajlar dahil edilebilir. Çünkü bütün yerler esrarengizdir. Haliyle Datça'da denize girilecek yerler bir bütündür ve tek bir cevap verilemez. Bu yer deniziyle öne çıktığı için Datça'da gezilecek koylar sorusu araştırılması gereken bir konudur. Datça'nın diğer tatil yerlerinden tek bir farkı vardır. O da Datça suyu soğuk mu sorusuna evet cevabı verilmesidir.

Datça Koyları ve Plajları

Datça koyları ve plajları özellikle yaz aylarında popüler olmuş yerlerdir. Muğla'nın ilçesi olan bu yere gelen insanlar genellikle tatil amaçlı gelirler. Tatil içinde ise bol bol yüzmek Datça'nın bizlere sunmuş olduğu bir imkandır. Çok fazla koy ve plaj olduğundan birkaçına yer verilecektir. Böylece Datça için Balıkaşıran koyu, Karaincir plajı ve Perili Köşk plajından bahsedilebilir.

Datça'da Denize Girilecek En Güzel Yerler

Bu başlığın altına Datça'nın tüm plajları ve koyları yazılabilir. Çünkü Datça'nın kendine özgür bir denizi ve doğası vardır. Yine de birkaç örnek vermek gerekirse şu plaj ve koylar verilebilir: Akvaryum koyu, Kumluk plajı, Murdala koyu, Mandalya plajı, Akçabük.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İslam ülkelerine Yunanistan çağrısı! Daha fazla seyirci kalınamaz
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Görme engelli hafız Ravzanur ziyareti SABAH'a anlattı: ‘Tayyip dedeme kendi ellerimle kek ve çay yaptım’
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Datça Koyları ve Plajları - Datça’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA