Datça Koyları ve Plajları - Datça’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Datça koyları ve plajları yüzmek için ilgi gören yerleridir. Datça koyları ve Datça plajları, mavi ve yeşil suların görsel şölen sunduğu yerlerdir. Datça'nın en güzel koyları veya en güzel Datça plajı içine, bütün koy ve plajlar dahil edilebilir. Çünkü bütün yerler esrarengizdir. Haliyle Datça'da denize girilecek yerler bir bütündür ve tek bir cevap verilemez. Bu yer deniziyle öne çıktığı için Datça'da gezilecek koylar sorusu araştırılması gereken bir konudur. Datça'nın diğer tatil yerlerinden tek bir farkı vardır. O da Datça suyu soğuk mu sorusuna evet cevabı verilmesidir.

Datça Koyları ve Plajları

Datça koyları ve plajları özellikle yaz aylarında popüler olmuş yerlerdir. Muğla'nın ilçesi olan bu yere gelen insanlar genellikle tatil amaçlı gelirler. Tatil içinde ise bol bol yüzmek Datça'nın bizlere sunmuş olduğu bir imkandır. Çok fazla koy ve plaj olduğundan birkaçına yer verilecektir. Böylece Datça için Balıkaşıran koyu, Karaincir plajı ve Perili Köşk plajından bahsedilebilir.

Datça'da Denize Girilecek En Güzel Yerler

Bu başlığın altına Datça'nın tüm plajları ve koyları yazılabilir. Çünkü Datça'nın kendine özgür bir denizi ve doğası vardır. Yine de birkaç örnek vermek gerekirse şu plaj ve koylar verilebilir: Akvaryum koyu, Kumluk plajı, Murdala koyu, Mandalya plajı, Akçabük.