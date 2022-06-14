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Giriş Tarihi: 14.6.2022 17:28 Son Güncelleme: 14.6.2022 17:28

Datça Nerede? Datça Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?

Datça Nerede? Datça Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?

Datça, Türkiye’nin önemli turizm lokasyonlarından biridir. Bu nedenle Datça nerede sorusu burayı görmek isteyen kişilerin araştırdığı bir konudur. Nerede olduğu ve nasıl gidildiği hakkında detaylı olarak bilgi edinmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Turizm cennetlerinden birisi olan Datça, her sene birçok ziyaretçi çekiyor. Datça nereye bağlı, nerenin ilçesi ve nasıl gidilir sorularını sizler için yazımızda paylaştık.

Datça çok fazla ziyaret edilen turizm yerlerinden biridir. Hem yerli hem de yabancı turistler tarafından her yıl yaz aylarında sıklıkla ziyaret ediliyor. Bu nedenle de Datça nerede ve hangi bölgede gibi sorular oldukça merak ediliyor. Datça'ya gidebilmek için ulaşım şekillerini bilmek de önem taşıyor. Bu bakımdan Datça nereye bağlı, nerenin ilçesi ve nasıl gidilir sorularını araştırarak yazımızda detaylıca paylaştık.

Datça Nerede?

Datça Türkiye'de birçok kişinin tatil için tercih ettiği tatil yerleri arasında yer alıyor. Özellikle deniz tatili açısından ideal olması yaz aylarında çok kalabalık bir yer olmasının en önemli nedeni. Tatilcilerin ziyaretleri için yaz aylarını tercih ediyor olması buranın mevsimlik olarak nüfusunda artış yaşanmasına neden olabiliyor. Datça Güney Batı Ege'de yer alan güzel bir ilçedir. Burası Akdeniz ile Ege'nin birleştiği bir noktada bulunuyor. Kara ile tek bağlantısı ise Marmaris denilebilir.

İlçenin kuzeyinde Gökova Körfezi yer alıyor. Güney tarafında ise Hisarönü Körfezi bulunuyor. Bunun yanında Datça Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak da ilan edilmiştir. Hem hayvan çeşitliliği hem de bitki zenginliği son derece fazla olan ilçeler arasında yer alıyor. Koyları ve mavi bayrakları olan bu güzel ilçe yaz ve bahar aylarında ziyaret edilebilir.

Datça Nereye Bağlı?

Datça Akdeniz ve Ege'nin birleşim noktasında bulunuyor. Muğla şehrinin 13 ilçesinden birisidir. En yakınında ise Marmaris bulunuyor. Bunun yanında Bodrum gibi tatil beldelerine de son derece yakın bir ilçedir. Günümüzde en fazla ziyaretçi alan turistik yerler arasında bulunuyor. Ortalama nüfusu ise 20.800 kişidir. Nüfusu genel olarak çok kalabalık olmasa da bahar ve yaz aylarında geçici olarak da olsa nüfusunda artışlar yaşanıyor.

Datça Nerenin İlçesi?

Datça ilçesi, Muğla'ya bağlıdır. Muğla'nın turistik olarak nitelendirilen 13 ilçesi arasında yer alıyor. Yarımada içerisinde kalan bir ilçe olması burayı daha da özel bir hale getiriyor. Zengin ve renkli bir tatil beldesi olması Muğla'nın en fazla ziyaret edilen ilçelerinden biri olmasını sağlamıştır.

Datça Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi ve Nasıl Gidilir?

Datça ilçesine gidebilmek için farklı alternatifleriniz bulunuyor. İlk ulaşım alternatifi hava yoludur. Şehir dışından Datça'ya gelmek isteyen kişiler Dalaman Havalimanı'nı kullanabilirler. Aynı zamanda Milas-Bodrum Havalimanı da yine kullanılabilir. Havalimanından çıkışınca Havaş servisleri ile Marmaris'e ulaşmanız gerekiyor. Buradan da minibüslerle Datça'ya ulaşmak mümkün oluyor. Feribotla da geçiş yapabilirsiniz.

Bir diğer ulaşım alternatifi otobüslerdir. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden her gün seferler düzenleniyor. Datça Otogarı'na kadar rahatlıkla otobüslerle gelebilirsiniz. Kendi aracı ile gidecek olan kişiler için ise yol durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü yol şartları biraz zorlayıcı olabilir.

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Datça Nerede? Datça Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?
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