Haberler Yaşam Haberleri Datça Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Datça Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 25.2.2025 16:32 Son Güncelleme: 25.2.2025 16:32

Datça Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Datça Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Datça, Muğla’nın en batı ucunda bulunan ilçesidir ve antik çağa kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahiptir. Bu sebeple yıl içinde birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapan ilçe özellikle yaz aylarında tatilcilerin uğrak noktasıdır. Turistik olarak önemli bir değere sahip olan ilçeye ulaşım merak edilen konular arasındadır. Datça otogar nerede ve yol tarifi ile Datça otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları sıkça sorulmaktadır.

Datça Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Datça Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Uyum içindeki tarihi ve doğal yapısı sayesinde Datça sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihleri yer alır. Pek çok gezginin de rotası üzerinde bulunan ilçeye ulaşımın nasıl sağlandığı gerçekleştiği merak edilenler arasındadır. Ziyaretçilerin kolaylıkla gezebilmesi açısından merkezi yerlere ve otogara ulaşımın nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple Datça otogar nerede ve yol tarifi ile Datça otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı yanıt aranan sorular arasındadır.

Datça Otogar Nerede?

Datça yılın belli zamanlarında oldukça kalabalıktır. Özellikle yaz aylarında kalabalık olan ilçeye Muğla- Datça otobüsleri karayolu üzerinden ulaşım sağlamak oldukça pratik bir seçenektir. Datça otogarı bölgenin ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Datça otogarı adresi: İskele, 48900 Datça/ Muğla olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Datça Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Datça- Muğla arası mesafe yaklaşık olarak 124 km olarak bilinmektedir. Özel araçla veya otobüs seferi ile seyahatiniz yaklaşık olarak 2 veya 3 saat sürebilir. Datça otogarına ulaşım sağlamak için de şehir merkezinden ya da civar ilçelerden hareket eden minibüsler, otobüsler tercih edilebilir.

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Datça Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Datça Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?
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