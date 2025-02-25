Datça Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Datça Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Uyum içindeki tarihi ve doğal yapısı sayesinde Datça sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihleri yer alır. Pek çok gezginin de rotası üzerinde bulunan ilçeye ulaşımın nasıl sağlandığı gerçekleştiği merak edilenler arasındadır. Ziyaretçilerin kolaylıkla gezebilmesi açısından merkezi yerlere ve otogara ulaşımın nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple Datça otogar nerede ve yol tarifi ile Datça otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı yanıt aranan sorular arasındadır.

Datça Otogar Nerede?

Datça yılın belli zamanlarında oldukça kalabalıktır. Özellikle yaz aylarında kalabalık olan ilçeye Muğla- Datça otobüsleri karayolu üzerinden ulaşım sağlamak oldukça pratik bir seçenektir. Datça otogarı bölgenin ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Datça otogarı adresi: İskele, 48900 Datça/ Muğla olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Datça Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Datça- Muğla arası mesafe yaklaşık olarak 124 km olarak bilinmektedir. Özel araçla veya otobüs seferi ile seyahatiniz yaklaşık olarak 2 veya 3 saat sürebilir. Datça otogarına ulaşım sağlamak için de şehir merkezinden ya da civar ilçelerden hareket eden minibüsler, otobüsler tercih edilebilir.