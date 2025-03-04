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Giriş Tarihi: 4.3.2025 15:46 Son Güncelleme: 4.3.2025 15:59

Datça’da 20 yıl önce yanan alan yeniden orman oldu

Datça Emecik’te 2006 yılı Eylül ayında orman yangını yaşandı. Emecik sahil kısmında etkili olan yangında yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü. Yangının ardından bölgede ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlandı. Yanan alanın büyük bir kısmı fidan dikilerek ağaçlandırıldı. Datça Emecik’te yaklaşık 20 yıl önce dikilen fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşüyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’da 20 yıl önce yanan alan yeniden orman oldu

Datça Emecik'te, 2006 yılı Eylül ayında meydana gelen orman yangını büyük bir yıkıma yol açtı. Yangın, özellikle Emecik sahil kısmında etkili olarak yaklaşık 400 hektar alanın zarar görmesine neden oldu. Bu felaketin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları hızla başlatıldı.

Yangın sonrası bölgeye yapılan müdahalelerle, yanan alanların büyük bir kısmı fidan dikimiyle ağaçlandırıldı. Bugün, yaklaşık 20 yıl önce dikilen fidanlar, hızla büyüyerek güçlü ağaçlara dönüştü ve bu alanda yeniden ormanlaşma süreci başladı. Emecik, doğanın iyileşme sürecine tanıklık ederken, bölgedeki orman dokusunun tekrar eski haline kavuşması sağlanıyor.

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Datça’da 20 yıl önce yanan alan yeniden orman oldu
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