Datça’da 20 yıl önce yanan alan yeniden orman oldu

Datça Emecik'te, 2006 yılı Eylül ayında meydana gelen orman yangını büyük bir yıkıma yol açtı. Yangın, özellikle Emecik sahil kısmında etkili olarak yaklaşık 400 hektar alanın zarar görmesine neden oldu. Bu felaketin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları hızla başlatıldı.

Yangın sonrası bölgeye yapılan müdahalelerle, yanan alanların büyük bir kısmı fidan dikimiyle ağaçlandırıldı. Bugün, yaklaşık 20 yıl önce dikilen fidanlar, hızla büyüyerek güçlü ağaçlara dönüştü ve bu alanda yeniden ormanlaşma süreci başladı. Emecik, doğanın iyileşme sürecine tanıklık ederken, bölgedeki orman dokusunun tekrar eski haline kavuşması sağlanıyor.