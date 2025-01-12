Datça’da dehşet! Uçurumdan atlayan kadın hayatını kaybetti

Datça ilçesi Seyir Tepesi mevkiinde 3 çocuk annesi olan Mihriban Y. (34), henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumun kenarına geldi. Bir süre kayaların üzerinde bekleyen genç kadın, eski eşini aradı. Emniyet ekiplerine de bilgi veren ve kısa sürede olay yerine gelen eski eş, genç kadını uçurumdan uzaklaştırmaya çalıştı. Emniyet ekipleri ve eski eşinin ikna çabasını dinlemeyen Mihriban Y., bir anda kendisini uçurumdan aşağıya bıraktı. Kayalıklara çarpan genç kadın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadına hızla müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Mihriban Y. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının eski eşi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.