Datça’da faili meçhul cinayette, çitlerdeki detay davayı çözdü: Katil 16 yaşındaki o isim çıktı!

Datça Kargı mevkiinde 29 Kasım 2023'te yaşanan olayda barakada yalnız yaşayan 53 yaşındaki Halil Çevik'ten bir süredir haber alınamadığı ihbar edildi. Olayla ilgili yapılan araştırmada, Çevik evinin bahçesinde başından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

BAHÇE ÇİTLERİNDEN DELİL TOPLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca, faili meçhul cinayetin aydınlatılması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerindeki bahçe çitlerinden alınan kan örneği ile mukayese edilmek üzere olayla ilgisi bulunabilecek 13 kişinin kan örneği alındı. Ancak ilk aşamada herhangi bir tespit yapılamadı. Cinayetle ilgili Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, olay yerini kapsayan bazların numaraları tespit edildi. Olay tarihinde bahse konu bazlardan hizmet alan 978 şahsın açık kimlik bilgileri tespit edildi. Fail ve olay yeri bağlantılarına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda şüpheli olarak Mustafa Y. D. tespit edildi. Şüpheliden, mukayese amaçlı alınan kan örnekleri İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda olay yerinde bulunan kan örneği ile 16 yaşındaki Mustafa Y.D.'den alınan kan örneğinin uyumlu olduğu tespit edildi.

KAN DONDURAN İTİRAFLAR

Şüpheli Mustafa Y.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Y.D., ekip personeline samimi itiraflarda bulundu. Şüpheli Mustafa Y.D., olay tarihinden 2 gün önce maktulün ikametinin bulunduğu bölgeye hayvanı kaçtığı için gittiğini, Çevik'in kendisine tüfek doğrultarak 'Buraya gelmeyin sizi öldürürüm' şeklinde tehditte bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine şüpheli, ruhsatsız av tüfeği ile olay yerine giderek maktulü başından vurduğunu itiraf etti. Şüpheli ayrıca, Çevik'in ellerini ve ayaklarını bağlayarak sürüklemeye çalıştığını, daha sonra korkup olay yerinde bulunan kan örneği alınan çitlerden atlayarak kaçtığını kaydetti.

CİNSEL İSTİSMAR YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Şüpheli, suç aleti ruhsatsız tüfeği sakladığı yeri göstererek kendi rızası ile teslim etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan şüpheli, zorunlu müdafi avukatı ve Cumhuriyet Savcısı huzurunda suçunu ayrıntılı olarak itiraf etti. Şüpheli ayrıca, maruz kaldığı cinsel istismar eylemi sebebiyle Çevik'i öldürdüğünü söyledi. Şüpheli Mustafa Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Muğla E tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.