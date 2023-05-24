Datça’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Datça’da Yenilecek Yemekler

Sakin bir yaz tatili geçirmek isteyenlerin adresi olan Datça'da ne yenir, ne içilir sorusu çok sık araştırılmıştır. Özellikle buraya ilk kez gelecek kişiler, bu tatil beldesinde neler yapılacağıyla ilgili araştırmalarda bulunmuştur. Dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Datça'da ne yapılır sorusu da araştırılmıştır. Datça'da sevdikleriyle güzel vakit geçirmek, buraya özgü tatlı ve içecek çeşitlerini tatmak isteyen yerli ve yabancı turistler için Datça yemek yerleri merak edilmiştir. Datça'nın neyi meşhur sorusuna dair merak edilen detaylar da çok sık araştırılmıştır. Bunun yanı sıra Datça'nın meşhur içeceği de ilk kez seyahat edecekler için önem arz etmiştir. Peki kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Datça'da yenilecek yemekler nelerdir? Bu soruya dair detaylar...

Datça'da Ne Yenir?

Datça'ya seyahat edecek kişiler, buraya gelmeden önce araştırmada bulunmuştur. Sevdikleriyle güzel bir tatil geçirmek için Datça'da ne yapılır sorusu bu nedenle araştırılmıştır. Datça'da ne yenir sorusu özellikle yöresel yemeklerini denemek isteyenler kişiler tarafından merak edilmiştir. Ot çeşitleri bakımından zengin bir yer olmasından da ötürü Datça'da bitkisel yemekler ağırlıklıdır. Labada dolması olarak bilinen ve labada bitkisinden yapılan bu yemek, yerli halk tarafından çok sık tercih edilir. Datça'nın en çok sevilen yemeklerinden birisi olan Kabak çiçeği dolması ise yeni açılan kabak çiçeklerinden yapılan ve taze olarak tüketilen yöresel bir yemektir. Datça'nın bademi de son derece meşhur olduğundan, bademli yemekler de çok sık tüketilir. Bademli levrek ve bademli köfte bunların sadece birkaçıdır.

Datça'nın Neyi Meşhur?

Datça'nın neyi meşhur sorusu, özellikle burayı ilk kez ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmiştir. Daha önce buranın lezzetlerini tatmamış ziyaretçiler en sık tercih edilen yiyeceklere başvurmuştur. Datça'nın en meşhur yiyeceği olan badem son derece sevilir. Buraya has olan bademlerin kalitesi ve lezzeti, gelenleri de büyülemiştir. Bademle yapılan yiyecekler de burada oldukça meşhurdur. Bunun dışında Datça'da deneyip bayılabileceğiniz lezzet Karanfilli ekmektir. Ayrıca; keçi sütlü dondurma, bademli kurabiye ve bademli muhallebi buraya has sevilen tatlı çeşitleridir

Datça'nın Meşhur İçeceği Nedir?

Datça'da tatil yapmak isteyenler, buranın meşhur içeceğini de merak etmiştir. Datça'da derin bir şarap kültürü olduğu, buraya ziyaret edenlerin de dikkatini çekmiştir. Ziyaretçiler, burada bulunan şarap evlerinden de şarap içebilir ve şarap satın alabilirler. Buraya özgü olan bademler ile yapılan bademli kahve de tercih edilebilir. Burayı ziyaret edecek kişilerin mutlaka deneyeceği içecekler arasında bademli gazoz da bulunur. Bitkisel bir çay olan narpuz çayı da gelen ziyaretçilerin ilgisini çekecektir.