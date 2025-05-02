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Giriş Tarihi: 2.5.2025 20:17 Son Güncelleme: 2.5.2025 20:55

Datça’da turfanda patates hasadı başladı

Muğla’nın Datça ilçesinde turfanda patates hasadı başladı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda yoğun mesai harcayarak sezonun ilk ürünlerini topluyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ

Traktör yardımıyla topraktan sökülen patatesler, temizlenip selelere alındıktan sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. Özellikle Ege Bölgesi'ndeki hallere gönderilen ürünler, pazarlarda yerini almaya başladı.

Patates üreticisi Hasan Harıpcı, Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin Datça'da yetiştiğini belirterek, bu yılki mahsulden memnun olduklarını söyledi. Harıpcı, "Deniz kenarında 25 dönüm araziye patates ektik. Dönüm başına 4-5 ton ürün almayı hedefliyoruz. Günlük yaklaşık üç araçlık ürün Denizli ve İzmir'deki hallere gönderiliyor. Hasat, mayıs ayı sonuna kadar sürecek." dedi.

Verimli geçen sezondan umutlu olduklarını ifade eden üreticiler, bölgedeki iklimin turfanda üretim için elverişli olduğunu vurguluyor. Datça genelinde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda patates üretimi yapılıyor.

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Datça’da turfanda patates hasadı başladı
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