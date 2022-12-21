Davetiye Sözleri – Değişik, Duyulmamış, Etkileyici ve Farklı Nişan Düğün Davetiye Sözleri

Yeni evlenecek gelin ve damat adaylarının pek çok telaşı bulunur. Bu telaşlar arasında elbette davetiye sözleri de yer alır. Nişan davetiye sözleri ya da düğün davetiyesi sözleri (ayetli) ayrı ayrı seçilir ve bunu seçmek bazen zorlayıcı olabilir. Bu nedenle davetiyeye yazılacak sözler arasında erkenden seçim yapmak önemlidir. Eğer siz de dini davetiye sözleri, komik esprili davetiye yazıları ya da değişik ve duyulmamış davetiye sözleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Konuyla ilgili detaylar, yazımızın devamında sizinle.
Nişanınıza ya da düğününüze çağıracağınız davetliler için esprili bir davetiye hazırlamak istiyorsanız, aşağıda yer alan sözlerden faydalanabilirsiniz. Bu sayede konuklarınızın yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz. İşte komik ve esprili davetiye sözleri:
Birbirlerine aşık olan ve de evlenmeye karar veren çiftin duygusal ve eğlenceli hikayesi çok yakında. Sakın kaçırmayın.
Nişan ve düğün davetiyenize yazacağınız sözlerle davetlilerinizi etkilemek istiyorsanız, aşağıda yer alan sözlere bayılacaksınız. İşte duyulmamış etkileyici davetiye sözleri:
Hiçbir koşul gözetmeksizin, sevgimizin her şeyin üstünde geleceğine bir beraberliğe adım atmaya vesile olacak düğünümüze sizleri de şahitlik etmeye bekliyoruz.
Nişan ve düğün davetiyeniz için dini sözler kullanmak istiyorsanız, aşağıda yer alan sözlerden faydalanabilirsiniz:
Gördük sevdik birbirimizi dualar birleştirdi kalplerimizi Allah bozmasın beraberliğimizi bu beraberlikte söz veriyoruz bileceğiz kıymetimizi, düğün törenimize bekleriz siz sevdiklerimizi.