Haberler Yaşam Haberleri Davetiye Sözleri – Değişik, Duyulmamış, Etkileyici ve Farklı Nişan Düğün Davetiye Sözleri
Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:35 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:54

Davetiye Sözleri – Değişik, Duyulmamış, Etkileyici ve Farklı Nişan Düğün Davetiye Sözleri

Davetiye sözleri gelin ve damat adaylarının en heyecanlı seçimlerinden biri. Böylesi anlarda nişan davetiye sözleri için değişik ve duyulmamış davetiye sözleri arayışı başlar. Bazı adaylar dini davetiye sözleri ararken, bazı adaylarsa komik esprili davetiye yazıları arar. Bu yazımızda sizin için davetiyeye yazılacak sözler hakkında derleme hazırladık. Düğün davetiyesi sözleri (ayetli), etkileyici ve farklı tarzlarda olacak şekilde yazımızın devamında yer alıyor.

Davetiye Sözleri – Değişik, Duyulmamış, Etkileyici ve Farklı Nişan Düğün Davetiye Sözleri

Yeni evlenecek gelin ve damat adaylarının pek çok telaşı bulunur. Bu telaşlar arasında elbette davetiye sözleri de yer alır. Nişan davetiye sözleri ya da düğün davetiyesi sözleri (ayetli) ayrı ayrı seçilir ve bunu seçmek bazen zorlayıcı olabilir. Bu nedenle davetiyeye yazılacak sözler arasında erkenden seçim yapmak önemlidir. Eğer siz de dini davetiye sözleri, komik esprili davetiye yazıları ya da değişik ve duyulmamış davetiye sözleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Konuyla ilgili detaylar, yazımızın devamında sizinle.

Komik Esprili Davetiye Sözleri

Nişanınıza ya da düğününüze çağıracağınız davetliler için esprili bir davetiye hazırlamak istiyorsanız, aşağıda yer alan sözlerden faydalanabilirsiniz. Bu sayede konuklarınızın yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz. İşte komik ve esprili davetiye sözleri:

  • Birbirlerine aşık olan ve de evlenmeye karar veren çiftin duygusal ve eğlenceli hikayesi çok yakında. Sakın kaçırmayın.

  • Başrollerde gelin ve damat! Yemek, pasta ve eğlence; hepsi bu düğünde. Gala gecesinde görüşmek üzere. Yapımcılar: Aileler
  • Gereği düşünüldü. Birbirine karşı mutluluk suçunu ika etmiş olduklarından, Medeni Kanun'un 4721 Maddesi'ne göre evlilik cezasına çarptırılmışlardır. Sizleri de aralarında görürlerse suçları ömür boyu mutluluğa dönüşecektir.
  • Birbirlerini seven ve evlenmeye karar veren iki gencin trajikomik evlenme hikayesi. Sakın kaçırmayın!
  • Aşkımızın akıntısına kapılarak, Bekarlığın Sultanlığı Limanı'na veda ettiğimiz bu gece, mutluluğa varırken yanımızda olmaya ne dersiniz?
  • Aradık bir ömür birlikteliğin adını, bulduk cevabımızı: delilik. Bir bilene danışalım dedik, aldık yanıtımızı sefillik. Kim ne derse desin verdik kararımızı: Evlilik!

Duyulmamış Etkileyici Davetiye Sözleri

Nişan ve düğün davetiyenize yazacağınız sözlerle davetlilerinizi etkilemek istiyorsanız, aşağıda yer alan sözlere bayılacaksınız. İşte duyulmamış etkileyici davetiye sözleri:

  • Hiçbir koşul gözetmeksizin, sevgimizin her şeyin üstünde geleceğine bir beraberliğe adım atmaya vesile olacak düğünümüze sizleri de şahitlik etmeye bekliyoruz.

  • Denizler durulmaz dalgalanmadan. Umutlar yeşermez sevgi olmadan. Yalnızlıklar yok olmaz yuva kurmadan. Mutlu anlar yaşanmaz dostlar olmadan.
  • Ne yıldızlar istiyoruz gecelerimize ne de güneşi istiyoruz karanlığımıza. Çok değil, sadece siz dostlarımızı istiyoruz yanımıza.
  • Sevgi denilen kervana bindik, aşk denen fırtınaya kapıldık. Evlilik denen yolda yürümeye karar verdik! İlk adımlarımızı atarken sizlerin de eşlik etmesini istedik.
  • Fevkalade bir gecede, gündüzün makyajının aktığı vakitlerde, iki insanın bir araya gelmesini görmekten ziyade; beyaz ve siyahın, çikolata ile kaymağın, yani mutluluğun dans edişine tanık olmak isterseniz şayet, sizleri düğünümüzde görmekten onur duyacağız.
  • Nefesleri kesen bir başlangıçla yola çıktık, sonsuza gidiyoruz. Hayatımızın en önemli gününde sizi de yanımızda görmek istiyoruz.

Dini Davetiye Sözleri

Nişan ve düğün davetiyeniz için dini sözler kullanmak istiyorsanız, aşağıda yer alan sözlerden faydalanabilirsiniz:

  • Gördük sevdik birbirimizi dualar birleştirdi kalplerimizi Allah bozmasın beraberliğimizi bu beraberlikte söz veriyoruz bileceğiz kıymetimizi, düğün törenimize bekleriz siz sevdiklerimizi.

  • Allah ile bağladık özümüzü Peygambere verdik sözümüzü Mevla'm ak eylesin yüzümüzü buyurun dostlar gelin beraber yapalım düğünümüzü.
  • Rabbim; Nasibimin gönlünü gönlüme, benim gönlümü onun gönlüne, ikimizin gönlünü de sana layık eyle! Duamızın ilk gününde siz değerli dostlarımızın da amin demesi temennisiyle;
  • Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: " Her kim evlenirse, dininin yarısını sağlam kılmış olur. Diğer yarısı için de Allah'tan korkmalıdır. "
  • Allah (C.C.) Buyuruyor ki: Aranızdaki bekarları kendinizden ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. (Nur 32)

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Davetiye Sözleri – Değişik, Duyulmamış, Etkileyici ve Farklı Nişan Düğün Davetiye Sözleri
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