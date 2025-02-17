Dayının hoparlör vahşeti! Bıçaklı saldırgan annesi ve yeğenini yumruklarla darp etti

Ümraniye'de 26 Aralık 2024 günü Kamile A.(56) ve torunu Rabia K.(24), sıradan bir akşam geçiriyordu. Ancak, saatler ilerledikçe evde tansiyon yükselmeye başladı. İddiaya göre bir hoparlör, evi birbirine kattı, olay davalık oldu.

KAYIP HOPARLÖR CANINDAN EDİYORDU

İddiaya göre dayı Güney A.(28), yeğeni Rabia K.'dan hoparlörünü istedi. Ancak genç kız, hoparlörü bulamayınca dayı ve yeğen arasında tartışma çıktı. Kayıp hoparlör nedeniyle öfkelenen Güney A., bir anda tehditler savurarak "Bulmazsan birinizin ölüsü çıkacak bu evden" diyerek bağırmaya başladı.

SALDIRGAN DAYIDAN ÖLÜM TEHDİTLERİ

Tartışma kısa sürede büyüdü ve sinirden deliye dönen Güney A., iddiaya göre yeğenine saldırmaya başladı. Rabia K., korkuyla polisi aramak için telefona uzandı. Ancak, saldırgan dayının öfkesi giderek büyüdü. Genç kıza yönelerek "Seni camdan aşağı atacağım, öldüreceğim seni" şeklinde tehdit ve hakaretler savurdu ve ardından kafasına sert bir yumruk attı.

YAŞLI KADININ BELİNE YUMRUKLAR ATTI

Evdeki çığlıkları duyan anne Kamile Aydemir, torununu oğlundan korumak için araya girdi ama başarılı olamadı. İddiaya göre annesinin müdahalesi Güney A.'nın daha da saldırganlaşmasına neden oldu. Bu sefer de annesine vurmaya başlayan Güney A., yaşlı kadının beline yumruklar attı, evdeki eşyaları kırdı.

ANNESİ VE YEĞENİNE BIÇAKLI SALDIRI

Ortalığı savaş alanına çeviren Güney A., bununla da yetinmedi. Mutfağa koşan saldırgan, eline aldığı bıçağı annesine ve yeğenine savurarak "Bıçaklayacağım sizi, bugün ceset çıkacak buradan" diye tehditler yağdırdı. Olay yerine polislerin gelmesiyle anneanne ve torun canını zor kurtardı.

30 YIL HAPİS İSTEMİ

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli Güney A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Güney A. hakkında "Zincirleme Hakaret", "Kadına Karşı Basit Yaralama", "Zincirleme Silahla Tehdit" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.