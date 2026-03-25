Dayısını tabancayla vurdu

Uşak'ta yeğeni tarafından tabancayla yaralanan 23 yaşındaki dayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sivaslı ilçesinde meydana gelen olayda, annesine ait olan bir işletmede R.U. (20) ile dayısı Sinan Erdoğan (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu yeğen R.U., dayısı Erdoğan'ı tabancayla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yeğen R.U. polis tarafından gözaltına alındı.