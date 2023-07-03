Dayısının borcu yüzünden katil oldu

BORCUNU ALMAK İÇİN EVİNE GİTTİ

Olay, 25 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun E. (30), yanına kuzeni Sinan Elma ve arkadaşı Azad Y.'yi (21) alarak kendisine borçlu olan Mehmet Z.'nin evinin önüne gitti. Alacaklısını gören Mehmet Z., kuzeni İbrahim Halil Z. (21) ve Umut Z.'yle (18) birlikte evinin önüne çıktı. Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Z.'nin evinin penceresinden karşı gruba tabancayla ateş açıldı.