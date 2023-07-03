Dayısının borcu yüzünden katil oldu

Adana'da Dursun E. (30), kuzeni Sinan Elma (21) ve arkadaşı Azad Y. ile alacaklı olduğu Mehmet Z.'nin (43) evine gitti. Tarafların sözlü tartışması bir süre sonra silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet Z.'nin yeğeni Mahmut Gencer (21) evin penceresinden tabancayla ateş ederek Sinan Elma'yı göğsünden ve çenesinden vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili cinayet şüphelisi Mahmut Gencer ile birlikte toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. İfadesinde "Evimizi bastılar. Kendimizi korumak için ateş açtım" diyerek kendisini savunan katil zanlısı Mahmur Gencer tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BORCUNU ALMAK İÇİN EVİNE GİTTİ
Olay, 25 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun E. (30), yanına kuzeni Sinan Elma ve arkadaşı Azad Y.'yi (21) alarak kendisine borçlu olan Mehmet Z.'nin evinin önüne gitti. Alacaklısını gören Mehmet Z., kuzeni İbrahim Halil Z. (21) ve Umut Z.'yle (18) birlikte evinin önüne çıktı. Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Z.'nin evinin penceresinden karşı gruba tabancayla ateş açıldı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Çıkan arbedede Sinan Elma, tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu göğsünden ve çenesinden, İbrahim Halil Z. ise bıçakla bacağından yaralandı. Silahla ağır yaralanan Elma, yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bacağından yaralanan İbrahim Halil Z. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Elma, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
"KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN"
Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu belirlenen farklı adreslere düzenlediği operasyonla kavgaya karışan şüphelileri yakaladı. Olayda Sinan Elma'yı tabancayla vuran kişi olduğu tespit edilen Mahmut Gencer'in yanı sıra Mehmet Z., Umut Z., hastanede tedavisi biten İbrahim Halil Z., Dursun E. ve Azad Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden Dursun Elma emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerleri adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Evimizi bastılar. Kendimizi korumak için ateş açtım" dediği öğrenilen Gencer çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.