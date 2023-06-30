DC Karakterleri - En Güçlü Erkek ve Kadın DC Karakterleri, İsimleri ve Özellikleri

DC karakterleri arasında Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Supergirl gibi birden fazla kahraman vardır. DC en güçlü karakterleri, bunlar arasında kişiden kişiye değişirken DC karakterleri isimleri de birden fazladır. Bunlar arasında özellikle Hawkgirl, Supergirl, Wonder Woman gibi DC kadın karakterleri yer almaktadır. DC evrenindeki süper kahramanlar bu isimlerden oluşurken Cyborg, Shazam, Martian Manhunter, Zatanna gibi kahramanlar da yer almaktadır.

DC Karakterleri Nelerdir?

DC'nin fantastik evreni çok büyük ve kapsamlı bir evrendir. DC yarım asırdan fazla bir sürede birçok farklı çizgi roman çıkararak pek çok film ve oyunla da bu evreni genişletmiştir. DC'nin bu geniş evreninde kurulduğu yandan bu yana yüzlerce farklı DC kahramanı da oluşmuştur. Bu kahramanlar arasında "en" güçlüsünü seçmek imkânsıza yakınken en sevilenini ve en popüler olanı seçmek daha mümkün olacaktır.

DC evreninde tanrılardan ve yarı tanrılardan oluşan pek çok karakter bulunmaktadır. Bu nedenle fantastik kahramanlar arasında kimin en güçlü olduğuna karar vermek çok zor olacaktır. Çizgi romanlarındaki pek çok güçlü karakter, DC sinematik evreninde olmadığı için pek çok hayranda "en güçlü" tanımı ile "en popüler" kavramı karışmış durumdadır. Bu duruma bir nebze yardımcı olmak adına en güçlü, en sevilen ve en popüler DC kahramanlarından oluşan bir liste hazırladık. Bu listede yer alan popüler ve güçlü DC kahramanları şunlardır:

Doctor Manhattan

Flash

Harley Quinn

Superman

Darkseid

Lucifer Morningstar

The Presence

Batman

Wonder Women

Green Lantern,

Aquaman

Static Shock

Hawkgirl

En Güçlü Erkek ve Kadın DC Karakterleri, İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

1934 yılında National Allied Publications adı ile kurulan DC Comics, adını kendi serilerinden biri olan ''Detective Comics''in baş harflerinden almıştır. DC Comics'in dünya çapında bu denli popüler olmasını sağlayan en önemli şeylerden biri de ''Warner Bros Entertainment''in alt kuruluşlarından biri olmasıdır.

DC çizgi romanlarının tanınması, sevilmesi ve popüler olması konusunda DC Comics, diğer çizgi roman ve sinema yayınlarına nispeten bunların altın çağını yaşadığı yıllarda da zirvedeki isimlerden biri olmuştur. DC dünyasının en güçlü ve en popüler kahramanları arasında seçim yapmak zor olacaktır. Bunun yanında bu karakterlerin isimleri ve özelliklerine gelecek olursak bu özellikler ve isinler birden fazladır. Karakterlerin bu seçici özellikleri arasında dikkat çeken kahramanlara bakacak olduğumuzda:

Watchmen: Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından yazılan Watchmen çizgi romanı 2009 yılında Zack Snyder tarafından da sinemaya uyarlandı. Süper kahraman filmleri ile haşır neşir olanların mutlaka duymuş olabileceği bir DC karakteri olan Doctor, radyoaktif parçacık deneyinin ters gitmesi sonucu süper yeteneklere kavuşan Doctor Manhattan, adeta bir yarı tanrı gücündedir. Bilgeliği ve üstün zekâsı ile de oldukça derin bir konumda olan Doctor Manhattan, en güçlü DC Comics karakterlerinden biridir.

Flash: Flash karakteri, hem popüler hem de oldukça güçlü bir DC kahramanıdır. Çok hızlı olması ile bilinen eden Flash, bu özelliği ile neredeyse en güçlü süper kahramanlardan bir tanesi olarak bilinir.

Superman: Pek çok kişinin aklına gelen ilk DC kahramanıdır Superman. Bu kahraman, adının hakkını veren ve tüm Dünya tarafından bilinen süper kahramanlardan bir tanesidir. Superman, dilediği gibi uçan, gözlerinden lazer atan, binaları kaldırabilecek bir güçtedir.

Lucifer: DC evrenindeki en güçlü karakterlerden biri olan Lucifer Morningstar, hikâyesini İcilden alır. Cehennemin kralı olan Lucifer, sıkıldığı için Dünya'ya inmeye karar verir. Tanrı tarafından yaratılmış her şeyi kontrol edebilme gücü olan Lucifer, zamana da hükmedebiliyor.

Batman: DC evreninin en popüler ve en sevilen kahramanlarından biri olmuştur. Gerek felsefesi gerekse işlediği konu itibari ile dikkat çekmektedir. Batman'i diğer kahramanlardan ayıran en önemli nokta onun olağanüstü güçlerinin olmamasıdır.