DCT Şanzıman Nedir, Nasıl Çalışır? DCT Şanzıman Ömrü Ne Kadar, Özelliği, Avantajları ve Dezavantajları Neler?

DCT şanzıman özellikleri, otomotiv dünyasına meraklı olan kişilerin ilgi duyduğu konulardan biridir. DCT şanzıman avantaj ve dezavantajları bilinerek sahip olunan araç çok daha verimli şekilde kullanılabilir. Aracın performansının artması da konforlu bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlar. DCT şanzıman ömrü ne kadar, avantajları, dezavantajları ve özellikleri gibi aradığınız soruların cevapları yazımızın devamında.

DCT Şanzıman Nedir?

DCT şanzıman otomatik vites araçlarda vites geçişinin çok hızlı gerçekleşmesini sağlayan bir şanzıman türüdür. Bu vites geçişleri milisaniyelerle ölçülecek kadar seri ve hızlıdır. Bu şanzıman teknolojisi, geleneksel manuel ya da otomatik vites şanzımanlara nazaran çok daha seridir. DCT şanzıman daha çok yarış arabalarında kullanılır.

Çift debriyajlı şanzıman sisteminde 2 debriyaj var gibi düşünebilir. Fakat ortada ikinci bir debriyaj pedalı yoktur. DCT şanzıman teknolojisinde kullanılan elektronik sistem, şanzımanda yer alan dâhili hidrolik sisteme komut verir. Verilen komutlar debriyaj kavramasının kontrol edilmesini sağlar. Bu kontrol mekanizması, araçtaki vites geçişlerinin çok seri olmasını sağlar. Vitesler arasındaki geçiş sağlanırken aktarma organları arasındaki tork akışı da kesintiye uğramaz.

DCT Şanzıman Tercih Edilir Mi?

Yeni araç alacakların araştırma konularından biri de aracın şanzıman cinsidir. Söz konusu şanzıman türü yaygın olarak tercih edilmese de daha çok özel yapım araçlarda tercih edilir. Bu nedenle söz konusu şanzıman türünün klasik araçlarda kullanıldığına rastlanmaz. DCT şanzıman en seri ve performansı yüksek şanzıman türüdür. Bu nedenle gönül rahatlığı ile tercih edilebilir.

DCT Şanzıman Avantajları Nelerdir?

DCT şanzımanın birçok avantajı vardır. Aşağıdaki avantajlar ile DCT şanzıman kullanıcıya birçok fayda sağlar.

Vites geçişleri son derece konforlu ve seridir.

Vites geçişlerinde sarsıntısız ve kararlıdır.

Otomotiv sektöründe en çok tercih edilen şanzıman türü olarak bilinir.

DCT Şanzıman Dezavantajları Nelerdir?

DCT şanzıman önemli avantajları bünyesinde barındırsa da bir kısım dezavantajları da vardır. Bu kapsamda aşağıdaki dezavantajlara değinmek istiyoruz.

Yakıt açısından ekonomik değildir.

Şanzıman dişlilerinde zaman zaman sorunlar söz konusu olabilir.

Şanzıman bakım masrafları yüksek olabilir.

DCT şanzımanın avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak bu şanzıman teknolojisini kullanan araçlar tercih edilebilir. Aracın konforlu şekilde kullanımında bu teknolojinin önemi düşünülerek bundan sonraki süreçte bu teknolojinin daha da yaygınlaşacağı düşünülür. Siz de gerekli özellikleri araştırarak kendi kararınızı verebilirsiniz.