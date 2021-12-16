Ddeokbokki tarifi: Ddeokbokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ddeokbokki tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından hazırlandı. Kore mutfağına ait olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler ise yoğun şekilde "Ddeokbokki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

DDEOKBOKKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı pirinç keki (Garaetteok), (veya 20 adet)

2.5 su bardağı balık suyu, sebze suyu veya su

1 su bardağı yeşil lahana veya Çin marulu, şeritler halinde kesilmiş

½ adet soğan (büyük boy), dilimlenmiş (yarım ay şeklinde)

½ adet havuç (büyük boy), verev kesilmiş (Yana doğru eğimli keserek, kabak patlıcan gibi sebze dilimlerine oval şekil vermek.)

2 adet yeşil soğan, küçük parçalara kesilmiş

Sosu için:

2-3 yemek kaşığı gochujang

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı soya sosu (ganjang)

2-3 diş sarımsak, ezilmiş veya ince kıyılmış

Üzeri için:

Beyaz susam

Yeşil soğan

1-2 adet katı pişmiş yumurta, (isteğe bağlı)

DDEOKBOKKİ NASIL YAPILIR?

Dondurulmuş pirinç keklerini çözülmesi için en az 30 dakika kadar soğuk suda bekletin. Süre bitiminde tüm pirinç keklerini tek tek birbirinden ayırın ve bir süzgeç yardımıyla sudan geçirip, bir kenarda bekletin. Küçük bir kasede gochujang, bal, esmer şeker, soya sosu ve sarımsak ezmesini çırparak karıştırın. Hazırladığınız sos karışımını bir kenarda bekletin. 2.5 su bardağı kadar balık suyunu, sebze suyunu veya yalnızca suyu bir wok tavaya dökün ve yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başladıktan sonra hazırladığınız sos karışımını wok tavaya dökün ve güzelce karıştırın. Karışımı yaklaşık 5 dakika orta dereceli ateşte kendi halinde kaynamaya bırakın.