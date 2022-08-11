Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3 konusu ne, oyuncuları kim?

"Deadpool 3" için hazırlıklar uzun süredir devam ediyor. Aksiyon türündeki yapımlara ilgi duyanların merakla beklediği film için geri sayım sürüyor. Serinin üçüncü filmi için, ilk iki filmin senaristliğini üstlenen Paul Wernick ve Rhett Reese geri getirildi. Peki Deadpool 3 ne zaman çıkacak, konusu ne ve oyuncu kadrosunda kim var?

DEADPOOL FİLMİ KONUSU

Marvel'in anti kahramanlarından olan Deadpool, eski bir Özel Kuvvet askeri Wade Wilson, ordudan ayrıldıktan sonra kendi halinde yaşamaktadır. Hayatına giren Vanessa ile her şeyin yolunda gittiğini düşünürken kanser olduğunu öğrenir. Vanessa'nın kendisinin bu sıkıntılı sürecini görmesini istemez ve ondan ayrılır. Daha sonra tedavi umudu sunan bilimsel bir projeye dahil olur. Ancak proje de yan etki olarak kansere tedavi olur ve Wade her şey sona erdiğinde üstün yetenekleri olan birine dönüşür.

DEADPOOL 3 OYUNCULARI KİM?

Ryan Reynolds başrol oyuncularından biri olduğu biliniyor. Kadronun tamamı belli olunca haberimizde yer alacaktır. Devam filminin yönetmenliğini "Free Guy" ve "The Adam Project" filmlerinin yönetmeni Shawn Levy üstlenecek.