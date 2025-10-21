DEAŞ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, kentteki esnaf ve iş insanlarını haraca bağlayan, kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen 19 şüphelinin kimliğini tespit etti.

DARP KURŞUNLAMA

Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 'Haraç' ve 'Cezalandırma' adlı 2 farklı grup oluşturduğu, esnafa "Örgüt adına ceza kestik" diyerek, baskı kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerindeki çok sayıda esnafın iş yerini kurşunladığı, bazılarını da darbettikleri saptandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu tespitler üzerine TEM ekipleri, 25 adrese özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi. Şok baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, hakkında toplatılma kararı bulunan 7 yasaklı kitap, 18 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.