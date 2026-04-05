DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik Osmaniye ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu M.H., M.H., B.H. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. 4 şüpheli cezaevine konuldu.