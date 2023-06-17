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Giriş Tarihi: 17.6.2023 16:32

DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Tekirdağ'da terör örgütlerine yönelik operasyonlar neticesinde,Suriye'de DEAŞ terör örgütünde silahlı eylemlere karışmış bir kişi yakalandı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve DEAŞ terör örgütü sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesinde yapılan planlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan Şadi ELHUDUR isimli şahıs Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
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