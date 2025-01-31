DEAŞ terör örgütü yanlısı 40 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün sözde hocalığını ve liderliğini yaptığı tespit edilen 'Ebu Zeyd Süleyman Hoca kod' adlı İsmail Okur'un (54) illegal ders sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında DEAŞ terör örgütüne taban kazandırma amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiği tespit edildi.

FİTRE ZEKAT ADI ALTINDA ÖRGÜTE PARA AKITTILAR

Mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında örgütün Suriye'de PKK/ YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara, esir tutulan DEAŞ yanlılarına eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

40 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler İstanbul Adliyesi'nde sevk edildi. İfadeleri tamamlanan 40 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.