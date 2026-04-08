DEAŞ terör örgütüne şafak operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 8.04.2026 10:19

Eş zamanlı baskınlarla DEAŞ terör örgütüne şafak operasyonu! Irak ve Suriye bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildiler.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yapılanmalarının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

YABANCI UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, Irak uyruklu S.M.S.E.H. (39) İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, Suriye uyruklu M.M.Z. (25) ise Kazımkarabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulundukları ve Türkiye'de de bu faaliyetleri sürdürdükleri ileri sürüldü.

Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

