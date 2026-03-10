DEAŞ üyesi operasyonla yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, ülkemize yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve 2015-2017 yılları arasında Suriye/Halep bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.S. Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

