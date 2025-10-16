Haberler Yaşam Haberleri DEAŞ’a büyük darbe! 10 örgüt üyesi yakalandı
Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:29

DEAŞ’a büyük darbe! 10 örgüt üyesi yakalandı

Bursa’da DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Bursa, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
DEAŞ’a büyük darbe! 10 örgüt üyesi yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttükleri istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan örgüt üyelerinin adresleri tek tek belirlendi. Şüphelilerden 9'unun yabancı uyruklu olduğu, örgüt mensuplarının kullandığı yasadışı haberleşme uygulamalarını kullandıkları ve illegal para transfer sistemi üzerinden örgüte maddi destek sağladıkları belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Bursa, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve delil niteliği taşıyan evraklara el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan 10 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ’a büyük darbe! 10 örgüt üyesi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz