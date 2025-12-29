DEAŞ’a yılbaşı operasyonu! 1 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ'ın başta gayrimüslim vatandaşlar olmak üzere ülkemizi hedef alan saldırı planlarının deşifre edilmesi ve muhtemel eylemlerin önlenmesi amaçlandı. Bu kapsamda radikalleştiği tespit edilen 1 şüpheliye yönelik, 26 Aralık 2025 günü saat 06.30'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

ADRESİNDE CEPHANELİK ÇIKTI

Ataşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramalarda dikkat çeken silah ve materyaller ele geçirildi. Aramalarda; 1 adet Baretta marka 7.65 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm şarjör, 25 adet 7.65 mm fişek, 1 adet tabanca kılıfı, 13 adet bıçak/çakı, 1 adet teleskopik jop, Arapça yazı bulunan komando beresi, 1 adet akımölçer, 5 adet cep telefonu, 1 adet SIM kart, 1 adet laptop, toplatılma, yasaklama ve el koyma kararı bulunan 33 adet örgütsel kitap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp tutuklanan şüpheliyle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, dijital materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.