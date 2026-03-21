DEAŞ’a yönelik 29 ilde operasyon: 139 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 29 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
139 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Düzce, Elâzığ, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Şanlıurfa ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSAL DESTEK SAĞLAMIŞLAR! DEAŞ FALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yakalanan şüphelilerin haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.