Haberler Yaşam Haberleri DEAŞ’a yönelik 29 ilde operasyon: 139 gözaltı
Giriş Tarihi: 21.03.2026 16:05

Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik 29 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 139 şüpheli gözaltına alınırken, 14 kişi tutuklandı, 9 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Yakalananların haklarında aranma kaydı bulunduğu, örgüte finansal destek sağladıkları ve geçmişte DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 29 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.



139 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Düzce, Elâzığ, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Şanlıurfa ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSAL DESTEK SAĞLAMIŞLAR! DEAŞ FALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerin haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

