DEAŞ’ın “Finans Hücresi” çökertildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün Finans Hücresi'ne operasyon düzenledi. Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunan bazı DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının sözde kamplarda tutulduğu, bu kapsamda özellikle kadınlar üzerinden "Yardım Toplama" çağrılarının yapıldığı tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemelerde; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün üst düzey mensuplarına para transferi gerçekleştiren kişilerin kimlikleri saptandı. İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerlikli dokümanlar ile bazı yasaklı kitaplar ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı