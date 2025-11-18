DEAŞ’ın “finans” hücresi çökertildi… Örgüt içi aktarımları deşifre ettiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Yasa dışı yollarla bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden para transferleri gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan teröristlerin kimlikleri İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi.

"DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan kayıtları bulunan bazı kişilerle para transferleri yapan ve şüpheli işlemler yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'un dört ilçesinde altı farklı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın "Finans" hücresine bağlı faaliyetler yürüttükleri saptanan altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve dijital dokümanlar incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ içerisinde maddi güçlük yaşayan kişilere para aktarımı yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi.