DEAŞ’ın “İnfak” hücresi çökertildi… “Yardım” adı altında para toplayıp örgüt üyelerine dağıttılar

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın gizli faaliyetlerini deşifre etti. DEAŞ terör örgütünün üyelerinin örgütten kopmalarını engellemek amacıyla "Yardım" adı altında paralar toplayan ve söz konusu kişilere para aktarımı yapan "İnfak" hücresinin üyeleri tek tek tespit edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Yedi kişi Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere ve yasal işlemleri için İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.