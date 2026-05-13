DEAŞ’ın kripto para hücrelerine baskın

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans hücrelerine operasyon düzenledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemelerinde; DEAŞ'la iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kripto para adreslerinin, terör örgütü bağlantılı bazı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların DEAŞ ile bağlantılı soğuk cüzdanlara aktarılarak terörizmin finansmanında kullanıldığı, 2021-2025 yılları arasında toplanan yaklaşık 170 bin doların DEAŞ mensuplarına aktarıldığı saptandı.

16 ilde çok sayıda adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda döviz ve örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin, geçmişte terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkileri de saptandı.