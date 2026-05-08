DEAŞ’ın propaganda hücresi çökertildi

Sosyal medya üzerinden DEAŞ
Silahlı Terör Örgütü'nün propagandası niteliğinde bazı paylaşımlar yaparak terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunan 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti
'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün propaganda hücresini ve gizli faaliyetlerini deşifre etti. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası niteliğinde paylaşımlar yaparak terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunan kişilerin kimlikleri ve ikamet adresleri tespit edildi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.