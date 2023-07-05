Death Note Karakterleri - Death Note Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Çizgi roman serisi olan Death Note karakterleri, karanlık yönleri ile dikkat çeker. Tuhaf bir hikayenin anlatıldığı bir anime olan Death Note ana karakterler ve isimleri, başlamayı düşünenler için merak uyandırıcıdır. Bu mangada, siyah kapaklı bir deftere ismi yazılan her kişinin ölmesi ve bu defterin bir lise öğrencisinin eline geçmesi ile birlikte şekillenen olaylardan bahsedilir. İşte Death Note'daki karakterler ile ilgili ayrıntılar…

Death Note Karakterleri Kimdir?

Tsugumi Ooba ve Takeshi Obata gibi manga yazarları tarafından yaratılan Death Note, on yedi yaşındaki bir lise öğrencisinin kara kapaklı bir defter bulması ile birlikte değişen hayatını anlatan bir hikayedir. Japoncada "Ölüm Tanrısı" anlamına gelen Şinigami'nin düşürdüğü bu defteri bulan Yagami Light, dünyadaki adaleti sağlamak için adını ve yüzünü bildiği bazı kötü kişilerin isimlerini bu deftere yazar. Bu insanlar, sırasıyla faili meçhul bir şekilde ölürler. Ancak Yagami, bu defter sayesinde elde ettiği güç ile kendini kaybeder ve Yeni Dünyanın Tanrısı olduğunu düşünmeye başlar. Bir süre sonra öldürdükleri sadece suçlular ve kötüler olmaktan çıkar. Death Note'daki ana karakterler ise şu şekilde sıralanabilir:

Yagami Light: Sıradan bir hayata sahip olan 17 yaşındaki bir lise öğrencisidir. Bir gün ders esnasında sınıfın camından dışarıyı izlerken, gökten bir nesnenin yere düştüğünü fark eder. Bu, Ryuk tarafından gönderilen Death Note'dur. Yagami onu alır ve kendince adaleti sağlamak için öldürmek istediği kişilerin adını deftere yazar. Kimliğini saklasa da halk tarafından ona, "Kira" (Katil) adı verilir. Gizemli birçok cinayetin sorumlusu olan Yagami, kendini tanrı olarak görmeye başlar. İlk başlarda kötüleri cezalandırmak için cinayet işlemiş olsa da daha sonra kendisi bir kötüye dönüşür.

Misa Amane: Ailesinin ölümüne neden olan katili öldürdüğü için Yagami veya bilinen adıyla Kira'ya büyük bir hayranlık besler. Ona karşı takıntılıdır ve ikinci Kira'dır.

L: Yetenekli bir dedektiftir ve gizlilik endişesi nedeniyle farklı isimler kullanır. Dikkat çekici bir oturma şekli vardır ve bunun, kendisinin daha iyi düşünmesini sağladığını söyler. Sık sık tatlı tüketir ve sanılanın aksine fiziksel olarak oldukça kuvvetlidir.

Mello: Birçok genci yetiştirmek için kurulan Wammy'nin Evi'nde büyüyen Mello, yetim bir çocuktur. L'nin yerine gelecek olan kişi olarak görülür ve tıpkı onun gibi tatlıya düşkünlüğü vardır. Kira tarafından öldürülmeye çalışılmış, ancak ondan kaçarken meydana gelen bir patlamada yüzü yanmıştır. Daha sonra yine Kira yüzünden kamyon kullanırken ölmüştür.

Teru Mikami: Kira'nın en tehlikeli destekçilerinden biridir ve dördüncü Kira'dır. Bizzat Yagami'nin seçtiği biridir ve ona son derece bağlıdır. Ona hayranlık duymasının bir diğer nedeni ise aynı düşüncelere sahip olmalarıdır. Tıpkı Misa Amane gibi Light'ın tanrılığını kabul eder.

Near: L'nin yerine geçecek diğer varislerden biridir ve Wammy'nin Evi'nde büyümüştür. Kendisine kısaca N der ve L gibi o da tuhaf bir şekilde oturur. L'den sonra Kira'nın peşine düşen dedektiftir.

Ryuk: Death Note'u dünyaya gönderen Şinigami'dir. Biraz eğlenmek isteyen Ryuk, Şinigamilerin kralına bir oyun oynar ve Death Note'a sahip olur. Yagami'nin yaptıklarından memnundur, ancak onun zorlanmasından da keyif alır. Bu yüzden ona hiçbir zaman yardım etmez ve hatta bir gün kendi defterine ismini yazabileceğini söyleyerek gözünü korkutur. Eğlenmeyi ve elma yemeyi sevdiğinden dolayı sadece bunların karşılığında Kira'ya yardım eder. Aralarında tamamen çıkar ilişkisi vardır.