Haberler Yaşam Haberleri Debriyaj Nedir? Debriyaj Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır ve Hangi Durumlarda Kullanılır?
Giriş Tarihi: 4.4.2023 09:34 Son Güncelleme: 4.4.2023 09:34

Debriyaj Nedir? Debriyaj Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır ve Hangi Durumlarda Kullanılır?

Debriyaj nedir dendiğinde araç kullanmayı çok iyi bilen insanlar dahi debriyajın çalışma mekanizmasını anlatmada sorun yaşayabiliyor. Debriyajın görevi pek çok kişi tarafından bilinse dahi yeni araç kullanmaya başlayacak kişilere debriyaj nasıl çalışır konusunda bilgi vermek çok önemlidir. İçerikte debriyaj hangi durumlarda kullanılır? Sorusuna kapsamlı bir yanıt getirerek okuyucularımızı debriyaj konusunda bilgilendirmeyi hedefledik.

Debriyaj Nedir? Debriyaj Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır ve Hangi Durumlarda Kullanılır?

Debriyaj nedir konusuna hâkim olmak araç kullanmayı öğrenmek adına çok önemlidir. Özellikle sürücü adayları debriyaj pedalı neden takılır kalır sorununun çözümünü algıladıkları zaman ehliyet sınavından geçme ihtimalleri çok yüksek seviyelere çıkmakta. Debriyaj hangi durumlarda kullanılır sorusu aynı zamanda bir sınav sorusudur da. Peki ya debriyajın görevi nedir? İçeriğimizde, debriyajın yanında araçların çalışması hakkında diğer bilgilere de yer verdik.

Debriyaj Nedir?

Debriyaj genellikle otomobil kullanımına hâkim olmayan kişilerce yalnızca vites değiştirme özelliği ile bilinir fakat araç kalkış esnasında da debriyajın rolü çok büyüktür. Motorun hareketini kademeli bir biçimde tekerleklere aktarmak adına aracın sarsıntısız halde kalkışa geçmesinde debriyajın rolü çok büyüktür. Aynı zamanda vites değiştirirken de debriyajın rolü göze çarpar. Araç çalışır haldeyken vitesin değişmesi için motor ve vites kutusu arasındaki hareket aktarımının kesilmesi gerekir ve bunu sağlamak için debriyaj devreye girer.

Gerektiği durumlarda motorla güç aktarma donanımları esnasındaki bağlantıyı keserek gerekli olan durumlarda da debriyaj kullanımı gerekir.

Debriyaj volan, debriyaj balatası, debriyaj rulmanı ve debriyaj baskısından meydana gelmiş olan bir parçadır.

Debriyajın Görevi?

Debriyaj en genel anlamıyla vites değiştirme görevine sahiptir. Debriyaj motoru durdurmaya gerek kalmadan motor ile vites arasındaki bağlantıyı keserek motoru stop ettirmeden şanzımanın güç çıkışını keser.

Ayrıca motorda üretilmiş olan itiş gücünün de tekerleklere aşamalı bir şekilde aktarılması gerekiyor. Debriyaj pedalı burada da devreye girer ve gücün tekerlere eşit miktarda dağılmasına önayak olur.

Debriyaj Nasıl Çalışır?

Otomobili kullanırken şoförlerin istenen hıza anlık olarak çıkması ve inmesi mümkün değildir. Eğer araç çok hızlı bir şekilde kalkış yapacak ya da hızda ani bir düşüş yaşayacaksa burada direksiyon hakimiyeti riske girer ve otomobilin içerisinde bulunanların hayatı tehlikeye girebilir. Aynı zamanda ani hızlanmalar ve durmalar teknik olarak motora da zarar verecek, kalıcı hasarlara neden olacaktır.

Motor, çalışma vaziyetindeyken baskı ve balata volantla birlikte dönmektedir. Rulman da bunların arasında yer alır. Şoför debriyaj pedalına bastığı zaman rulman baskının şemsiye denilen çubuk yapılarına baskı uygular ve bu sayede balatayı boşa çıkarır. Balata boşa çıktığı için sabit kalır. Bu olduğunda da motor hareketini şanzımana aktarmaz ve araç vites geçişlerine uygun hale gelir.

Debriyaj pedalı yavaş bir hareketle bırakıldığındaysa baskının şemsiyeleri ağır ağır normal şeklini alır ve araç hareket için hız kazanmaya başlar. Buna aynı zamanda kavrama adı da verilir. Sürtünme kuvveti ile çalıştığı için bu işlem balatayı zamanla bitirir ve baskının da şemsiyeleri aşınır.

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Debriyaj Nedir? Debriyaj Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır ve Hangi Durumlarda Kullanılır?
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