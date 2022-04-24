Sapıktan 14 yaşındaki kıza iğrenç mesajlar: Bir tane at 50 lira bırakayım!

EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILSIN

SABAH'a konuşan anne Sevilay B., "Kızımı taciz eden şüpheli hakkında dava açılması üzüntümüzü bir nebze olsun azalttı. Şimdi sapık adalet önünde hesap verecek. Çabalarımız sonuçsuz kalmadı. Sapığın yaptıkları da yanına kar kalmadı. Adalete güveniyorum. Sapığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Hak ettiği cezayı alırsa bir daha kimseye tacizde bulunamaz. Bu ona en büyük ders olur" dedi.