Narkotik köpeği, TIR’da gizlenmiş 81 kilo metamfetamin buldu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar neticesinde, kente merkezine doğru gelen TIR takibe alındı.

Yapılan takip sırasında şehir merkezi giriş noktasındaki uygulama noktasında TIR durduruldu. TIR'da yapılan aramalar esnasında narkotik köpeğin tepkisi ve görevli ekiplerin dikkati sayesinde araçta gizli bölmeler tespit edildi. Narkotik polisleri, matkapta kullanarak TIR'da oluşturulan gizli bölmelere ulaştı. TIR'ın kasasında zulalanmış vaziyetteki 81 kilogram metamfetamin maddesi narkotik köpeğinin de desteğiyle bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.