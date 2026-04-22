Dedesiyle birlikte 3 kişiyi öldürmüştü: “Pişman değilim” dedi

Orhaneli ilçesinde 11 Ekim 2024'te yaşanan cinayet olayında, 17 yaşındaki M.K, arkadaşı Ufuk Can Us'u, ziynet eşyalarını çalmak üzere, Göynükbelen Mahallesinde yaşayan dedesinin evine gönderdi. Bir süre sonra yanına A.E isimli arkadaşını da alarak kendisi de dedesinin evine gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen 3 arkadaş ile dede Mustafa Macar arasında tartışma çıktı. M.K, yanında getirdiği av tüfeğiyle dedesine ve dedesinin birlikte yaşadığı Cavidan Aydın'a kurşun yağdırdı. Bu sırada kurşunlar, yanındaki arkadaşı Ufuk Can Us'a da isabet etti. M.K ve arkadaşı A.E, olay yerinden kaçtı. Korkunç cinayet, yaşlı çiftten haber alamayan yakınlarının eve gitmesiyle ortaya çıktı.

"PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

Son günlerde Türkiye, çocuk yaştaki faillerin cinayetleriyle sarsılmışken ve suça sürüklenen çocuk olayları konuşulurken, Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir ilk yaşandı. Karar duruşmasında Hakim karşısına çıkan M.K, duruşma sonunda kendisine yöneltilen "son sözün nedir" sorusuna, "Pişman değilim, bir daha olsa yine yaparım" şeklinde cevap vermesi adeta kan dondurdu. Mahkeme heyeti, tüm iyi hal indirimlerini askıya alarak M.K'yı 3 ayrı cinayetten suçlu buldu ve toplamda 63 yıl hapis cezasına çarptırdı. Arkadaşı A.E ise, 2 cinayetten suçlu bulunarak 48 yıl hapis cezası aldı. Verilen karar, suça sürüklenen çocuk bakış açısının ötesinde, toplum vicdanını gözeten ilk karar olarak dikkat çekti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör