Define avcıları kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandı!

Tarihi ve kültürel mirasın korunması için düğmeye basan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerine geçit vermiyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışması sonucunda; A.Ş., M.A.Ç., İ.O.Y., O.K., M.U., O.G., Ş.T. ve Y.D. isimli 8 şahıs Kaman ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada kıskıvrak yakalandı.

DEFİNE ALANI DEĞİL ADETA ŞANTİYE!

Kaçak kazı alanında su tahliyesi yapabilmek için 45 metrelik boru hattı döşeyen şüphelilerle birlikte çok sayıda profesyonel ekipman ele geçirildi. 1 adet dalgıç motor ve 45 metre uzunluğunda su tahliye borusu, şarjlı matkap ve testere, balyozlar, keserler, kazma ve levyeler, 4 litre benzin ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi. Operasyonun ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen tüm teknik ekipmanlara ise el konuldu.