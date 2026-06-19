Define için indikleri kuyuda can verdiler

Konya'da Hilmi Konukcu (36) ve Ali Çelikbaş (50) kaçak kazı yapmak için indikleri kuyuda karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Kızılören Mahallesi'nde kuyudaki hareketsiz şahısları görenler ihbarda bulundu. Ekipler, güçlükle indikleri kuyuda Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş'ın cansız bedenleri ile karşılaştı. Konukcu ve Çelikbaş'ın define aramak için kuyuya indiği ancak karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Cenazeler AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.