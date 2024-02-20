Defisit Nedir? Tıpta Nörolojik Defisit Ne Anlama Gelir?

Vücudunuzdaki sistemi etkileyen bir fonksiyonel eksiklik görüldüğünde tıpta defisit olarak tanımlanır. Defisit türü etkilenen bölge ile ilişkilendirilerek isimlendirilir. Bu terimle ilk defa karşılaştıysanız defisit nedir? Diye düşünmüş olabilirsiniz. Bu yazımızda bu kavram açıklanacak ardından, beyin ve sinir sistemini etkileyen tıpta nörolojik defisit ne anlama gelir? Açıklanacaktır.

Defisit Nedir?

İngilizcede deficit olarak kullanılan defisit terimi, tıpta sıklıkla başvurulan bir kavramdır. Defisit, genel anlamda bir eksiklik, kayıp veya bozukluğu ifade eder. Bu eksiklik, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir ve birçok farklı alanda etkili olabilir. Defisit kavramı, tıp profesyonellerine hastalıkları ve sağlık durumlarını daha iyi anlamaları için bir çerçeve sağlar. Örneğin duyu defisiti, duyu organlarının normal işlevlerini yerine getirmekte yaşanan bir yetersizliği ifade eder. Beş duyu organından birinde yaşanabilecek bu kısıtlamalar, bir bireyin çevresiyle etkileşimini zorlaştırabilir. Örneğin, bir kişinin işitme duyusunda bir defisit varsa, iletişimde sorunlar yaşaması muhtemeldir. Defisit tespit edilirken doktorlar tarafından çeşitli nörolojik testler ve incelemeler yapılır. Görüldüğü bölgeye tedavisi değişiklik gösterir.

Tıpta Nörolojik Defisit Ne Anlama Gelir?

Nörolojik defisit, sinir sistemini etkileyen bir sorun sonucunda ortaya çıkan fonksiyonel kayıpları ifade eder. Beyin, omurilik ve sinir liflerini içeren sinir sistemi, vücutta iletişimi ve kontrolü sağlar. Nörolojik defisitler, bu iletişimde veya kontroldeki aksamalardan kaynaklanabilir. Çeşitli şekillerde görülebilen bu rahatsızlıklar sinir sistemindeki hasar veya dengesizlik, vücut hareketlerinde kısıtlamalara yol açabileceği gibi, bilişsel fonksiyonları da etkileyebilir. Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve zihinsel odaklanma sorunları gibi sorunlara neden olabilir. Yaşamı olumsuz yönde etkileyebilen nörolojik defisit tespit edildiğinde rehabilitasyon, fizik tedavi veya ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılır.