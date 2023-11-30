Değişim İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Değişim Sözleri

Sokrates öncesi filozoflardan biri olan Herakleitos, değişim ile ilgili sözler arasında en ünlüsü olan şu cümleyi söylemiştir; "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." Batı felsefesi tarihinde önemli bir yer edinen bu söz, günümüzde de sıkça karşılaşılan bir aforizmadır. Değişim kavramını kısa ve öz bir biçimde açıkladıkları için yazarlardan, şairlerden, düşünürlerden değişim sözleri muhakkak incelenmelidir.

Değişim ile İlgili Sözler

Değişimin anlamı, bir durumdan başka bir duruma geçme hali olarak tanımlanabilir. Sadece zorunluluk gerektiren durumlarda meydana gelebileceği gibi sürekli de olabilir. Değişim, evrenin temelini oluşturan bir olgudur. Güneş ve yörüngesindeki gezegenler ile diğer galaksiler, zaman içinde birtakım süreçler nedeniyle değişime uğrar.

Evrendeki doğal süreçler, sürekli bir tekrar halindedir ve bununla birlikte insanoğlu da devamlı değişir. Bu, hem bireysel hem de toplumsal olarak meydana gelir. Psikoloji, direkt olarak insanın ruh ve davranışlarındaki değişim ile ilgilenirken, sosyoloji ise toplumdaki değişimleri inceleyen bir disiplindir. Değişim kavramı, oldukça geniş kapsamlı olduğundan dolayı onu sadece insanla sınırlamak mümkün değildir. Batı felsefesindeki düşünürler, değişimi farklı açılardan ele almış ve bazı görüşler ortaya koymuştur. Bununla birlikte bazı edebiyatçılar da değişim ile ilgili bazı sözler söylemiştir.

"Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler." - R. Hull

"Her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir." - Niccolo Machiavelli

"Sevgi şifadır. Sevgi güçtür. Sevgi değişimin sihridir." - Hz. Mevlana

"Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır." - Sokrates

"Şeyler ne kadar değişirlerse o kadar aynı kalırlar." - Alphonce Karr

"Değişiklik, zevkin annesidir." - Benjamin Disraeli

"Değişim, bir şeyleri riske atmaktır, bu bizi güvensiz kılar. Değişmemek en büyük risktir; ancak nadiren böyle algılanır." - Robert H. Waterman

"Kelebek bir defa kanatlandı mı, bir daha asla tırtıl haline gelmez."

- Colin Wilson

"Dünle birlikte gitti, cancağızım. Ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım." - Hz. Mevlana

"Bir şeyler değiştirmek isteyen insan, önce kendinden başlamalıdır."

-Sokrates

"Bu dünyada ilerleyen kişiler, kollarını sıvayıp istedikleri ortamı arayan, bulamayınca da yaratan kişilerdir." - Bernard Shaw

"Dünyada değişiklik yapmakla başarılı olan insanlar, değişikliğe kendilerinden başlayanlardır." - Bernard Shaw

"Doğada her şey bir değişimdir; fakat bu değişimin arkasında sonsuzluk yatar." - Wolfgang Von Goethe

"Kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmede şansının ne kadar az olduğunu anlarsın."

- Voltaire

"Sen değiştiğinde, talihin de değişir." - Portekiz Atasözü

"Hiç kimse değişime karşı değildir, yeter ki ucu kendisine dokunmasın." - Ahmet Hamdi Tanpınar

"Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz." - Oliver Cromwell

"İnsanın kendini geliştirmesi, her gün adım adım gerçekleşen, yavaş bir süreçtir." - Edward de Bono

"Değişim ne zaman gerekli?" sorusuna verilecek en iyi yanıt, gerekli hale gelmedendir." - Claus Moller