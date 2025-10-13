Dehşet saçan bıçaklı katil 14 yaşında çıktı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde önceki gün Ferit Abrak (32) bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Ancak çok fazla kan kaybeden Abrak kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet şüphelisinin 14 yaşındaki M.T. (14) olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen M.T. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önce Ferit Abrak'ın M.T.'ye bıçak çektiği, daha sonra M.T.'nin Abrak'ı bıçakladığı öğrenildi.