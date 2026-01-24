Dekoratif kemer faciasına 15 yıl istendi

İzmir'de doktor Mehmet Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'nın (35) bahçe kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, tutuklu işletmeci İsmet Ceylan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 25 Mayıs'ta Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana gelen olayda, Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, kızlarının gittiği anaokulunun kahvaltı etkinliğine katıldı. Salondan ayrılırken kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin kızı olaydan yara almadan kurtuldu. Baltacı çifti, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, çiftin ölümünden sorumlu tutulan işletmeci İsmet Ceylan hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, tutuksuz sanık baba G.C. hakkında beraat talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Ceylan, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum" ifadelerini kullandı. Taraf avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, Ceylan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.