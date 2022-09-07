Deli Saçması filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? Deli Saçması filmi oyuncuları ve konusu

DELİ SAÇMASI FİLM KONUSU

Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde başlayan hikaye Tahsin ve Rıfat'ın doktora iyi oldukları konusunda yalan söyleyerek hastaneden çıkmaları ile devam eder. İkili hastanenden çıkar çıkmaz Rıfat'ın annesinin yanına giderek sürpriz yaparlar. Ancak eve geldiklerinde mahallenin kentsel dönüşüm projesine girdiğini ve herkes gibi annesinin de evi sattığını öğrenirler.