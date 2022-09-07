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Giriş Tarihi: 7.9.2022 15:52

Deli Saçması filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? Deli Saçması filmi oyuncuları ve konusu

Aile ve komedi filmleri arasında yer alan Deli Saçması filmi bu akşam TV’de yayında olacak! Deli Saçması filmi oyuncuları ve konusu ile yerli komedi türünde dikkat çeken yapımlar arasında. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kemal Uzun oturuyor. Peki, Deli Saçması filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, film hakkında merak edilenler…

Deli Saçması filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? Deli Saçması filmi oyuncuları ve konusu

Deli Saçması filmi konusu ile komedi filmleri arasında sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak filmin oyuncu kadrosunda birçok popüler isim bulunuyor. Deli Saçması filmi nerede çekildi sorusu yanıt arıyor. Peki, Deli Saçması filmi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

DELİ SAÇMASI FİLM KONUSU

Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde başlayan hikaye Tahsin ve Rıfat'ın doktora iyi oldukları konusunda yalan söyleyerek hastaneden çıkmaları ile devam eder. İkili hastanenden çıkar çıkmaz Rıfat'ın annesinin yanına giderek sürpriz yaparlar. Ancak eve geldiklerinde mahallenin kentsel dönüşüm projesine girdiğini ve herkes gibi annesinin de evi sattığını öğrenirler.

DELİ SAÇMASI FİLMİ OYUNCULARI

Murat Akkoyunlu

Emin Gürsoy

Zuhal Yalçın

Gözde Türkpençe

Aydan Çakır

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Deli Saçması filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? Deli Saçması filmi oyuncuları ve konusu
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