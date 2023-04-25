Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem’in evine silahlı saldırı

Olay Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'in evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Delice Belediyesi'nde çalışan bir kişi Belediye Başkanı Turgut Özdem'in evinin önüne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişi yanında getirdiği silahla Özdem'in evinin bahçesinde havaya doğru ateş etti. Kurşunlardan birkaçı Özdem'in evine isabet ederken, şans eseri Özdem'in evde olmayışı olası bir facianın önüne geçti. Saldırgan polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

"BUNUN SİYASİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Olaya ilişkin açıklama yapana Belediye Başkanı Özdem, "Saldırganın bunu niye yaptığını bilmiyoruz. Saldırganın babası meclis üyemiz. Hiçbir sorunumuz yok. Tahminim bu eylemi gerçekleştiren arkadaş biri veya birileri tarafından dolduruşa getirilerek gerçekleştiğini düşünüyorum. Ayrıca, bu olayın siyasi bir çıkar amacını taşıdığını düşünüyorum. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık. Elimizde kayıtlar var ve bunun sadece bir sarhoş meselesi olduğunu düşünmüyorum. Gerekirse daha üst mercilere başvuracağım." dedi.