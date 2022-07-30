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Giriş Tarihi: 30.7.2022 16:33

Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bu akşam Star TV ekranlarında film severlerle buluşacak olan Deliha filmi için heyecan dorukta. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu komedi türündeki film, beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Senaristliğini ve başrolünü Gupse Özay'ın üstlendiği film, Zeliha karakterinin eğlenceli hikayesini konu ediniyor. Peki, Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte yanıtı!

Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bu akşam Star TV ekranlarına gelecek olan Deliha filmi için geri sayım başladı. Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı komedi türündeki film, sinema salonları sonrası televizyon ekranlarında da izleyenleri güldürecek. Bir tipleme filmi olan Deliha, vizyona girdiği dönemde gişe başarısıyla adından söz ettirmişti. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusu ile dikkatleri üzerine çeken film hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar…

DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldıığı Deliha'nın birinci filmi, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona girdi. Komedi türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

DELİHA FİLMİ KONUSU

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor.

Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay - Deliha/ Zeliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Havva

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Jeyan Tözüm - Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu

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Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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