Bu akşam Star TV ekranlarına gelecek olan Deliha filmi için geri sayım başladı. Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı komedi türündeki film, sinema salonları sonrası televizyon ekranlarında da izleyenleri güldürecek. Bir tipleme filmi olan Deliha, vizyona girdiği dönemde gişe başarısıyla adından söz ettirmişti. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusu ile dikkatleri üzerine çeken film hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar…
Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldıığı Deliha'nın birinci filmi, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona girdi. Komedi türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor.
Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.