‘Deliler mezarlığı’ zamana yenik düştü

Edirne'de, Osmanlı Devleti zamanında 15'inci yüzyılda Sultan 2'nci Bayezid tarafından Mimar Hayreddin'e yaptırtılan, dönemin öncü sağlık kurumu UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi yılda milyonlarca turisti ağırlamaya devam ederken, araştırmacıların da tezlerine konu oluyor. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapan, sağlık tarihi araştırmacısı Ayşenur Bayatlı, yaptığı çalışmalarda, burada tedavi gören akıl hastalarıyla kimsesizlerin, külliyenin yanında oluşturulan 'Deliler Mezarlığı'na defnedildiğini tespit etti.Bayatlı, külliyenin 20'inci yüzyılın başlarında kullanımının sona ermesi ve Tunca Nehri'ndeki taşkınlarla, mezarlığın kaybolduğunu söyledi. Edirneli sağlık tarihi araştırmacısı Ayşenur Bayatlı, mezarlığın zamanla çevresel faktörlere bağlı olarak yok olduğuna dikkat çekip, "20'nci yüzyılın başlarından sonra artık modern hastaneler yapılmaya başladıktan sonra Külliye önemini kaybediyor ve burası da işlevselliğini yitiriyor. Zamanla da hem bu sebeple, hem de nehirdeki taşkınlardan dolayı mezar taşları yerinden oynuyor, kayıyor ve kayboluyor, bu alan yok oluyor. Günümüzde sadece bu şekilde varlığını biliyoruz" dedi. DHA