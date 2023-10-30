Demir İlacı Ne Zaman İçilir? Demir Hapı Ne Zaman Alınmalı, Aç Mı Tok Mu?

Sağlığı tehdit eden önemli sorunlardan biri, demir düşüklüğüdür. Başta alyuvar üretimi olmak üzere birçok görevi bulunur. Tedavi edilmezse kalp hastalıkları, bağışıklığın zayıflaması, hamilelikte bazı sorunlar, huzursuz bacak sendromu, bebek ve çocuklarda zeka ile gelişim geriliği meydana gelir. Demir eksikliğini, rutin kan sayımı ile tespit etmek mümkündür. Demir ilacı ne zaman içilir, ne zaman alınmalı, aç mı tok mu içilir öğrenmekte fayda vardır.

Demir İlacı Ne Zaman İçilir?

Ergenliğe girmek, büyümeye başlamak, yetersiz veya sağlıksız beslenme, demir içeren gıdaların yeterli miktarda tüketilmemesi, hamilelik, adet dönemi kanamalarının yoğun olması, kürtaj ve düzenli kan bağışı demir eksikliğine yol açar. Ek olarak, genetik faktörler, ameliyat veya yaralanma nedeniyle oluşan kan kaybı ile kötü veya iyi huylu tümörler demir düşüklüğüne neden olur. Kan, doku ve organlara oksijen ile besin taşınmasını sağlar. Alyuvar üretimi için demire ihtiyaç olduğundan dolayı yokluğunda anemi oluşur. Bu durum, dokulara oksijen taşınamamasına ve hatta organ yetmezliği gibi birçok ciddi soruna yol açabilir. Bu yüzden, demir içeren gıdalar tüketilmeli veya demir hapı içilmelidir. Ferritin olarak da bilinen bu ilaçların, doktor tavsiyesi ile alınması daha iyi olur. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden 1-2 saat önce aç karna içilmeleri gerekir.

Vücutta Demir Eksikliği Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Kan sayımı sonucunda demir minerali düşük çıkan herkes, doktor tarafından reçete edilen takviye edici demir haplarını kullanabilir. Öte yandan, demir eksikliğini anlamayı sağlayan bazı belirtiler bulunur.

Uzun süreli halsizlik ve yorgunluk

Çabuk yorulma

Çarpıntı ve nefes darlığı

Konsantrasyon olmakta zorlanma

Baygınlık ve solgunluk

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Ağızda tekrarlayan yaralar

Saç dökülmesinde artış

Tırnak kırılması

İştahsızlık

Kabızlık

Eğer yukarıdaki belirtilerden bir veya birden fazlası görülüyor ise demir eksikliğine bağlı meydana gelen kansızlıktan söz edilebilir. Vakit kaybetmeden bir hekime görünülmeli ve uygun bir tedavinin uygulanması istenmelidir.