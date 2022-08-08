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Giriş Tarihi: 8.8.2022 16:54

Demir Yumruk oyuncuları ve konusu: Robert De Nirolu Demir Yumruk IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Orijinal ismi Demir Yumruk olan 2016 vizyon tarihli Demir Yumruk oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Robert De Niro’nun başrolünde olduğu ve bir boks hikayesinin anlatıldığı yapım, Rocky’den bir hayli etkilendiği anlaşılıyor. Filmseverler de Kanal D’de ekranlara gelecek olan Demir Yumruk IMDB puanı kaç sorusunu yöneltiyor. Peki, Demir Yumruk nerede çekildi? Demir Yumruk oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar!

Demir Yumruk oyuncuları ve konusu: Robert De Nirolu Demir Yumruk IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Demir Yumruk 8 Ağustos 2022 akşamı Kanal D ekranında gösterime girecek. Filmseverler de Robert De Niro'yu görmesiyle birlikte Demir Yumruk konusu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Sinema tarihinin en büyük oyuncularından olan De Niro'nun başrolünde olduğu Demir Yumruk IMDB puanı kaç sorusu aratılmakta. Peki, Demir Yumruk oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

DEMİR YUMRUK KONUSU

Efsanevi boksör Roberto Duran, 1968'de profesyonel olarak ringe ilk çıktığında henüz 16 yaşındaydı. 1980'de Sugar Ray'i yenerek bir rekora doğru ilerleyen Duran, rövanşta bir daha dövüşmeyeceğini söyleyerek spor camiasını şoka uğratmıştı… 2002'de emekli olan Roberto Duran ve onun efsane antrenörü Ray Archel arasındaki birbirlerinin hayatlarını değiştirecekler

DEMİR YUMRUK OYUNCULARI

Demir Yumruk oyuncuları arasında Robert De Niro, Edgar Ramirez, Usher ve Ana de Armas bulunuyor.

DEMİR YUMRUK IMDB PUANI KAÇ?

Orijinal ismi Hands of Stone olan filmin IMDB puanı 6,6'dır.

DEMİR YUMRUK NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ABD ve Panama'da gerçekleştirildi.

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Demir Yumruk oyuncuları ve konusu: Robert De Nirolu Demir Yumruk IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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