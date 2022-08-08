Demir Yumruk oyuncuları ve konusu: Robert De Nirolu Demir Yumruk IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Demir Yumruk 8 Ağustos 2022 akşamı Kanal D ekranında gösterime girecek. Filmseverler de Robert De Niro'yu görmesiyle birlikte Demir Yumruk konusu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Sinema tarihinin en büyük oyuncularından olan De Niro'nun başrolünde olduğu Demir Yumruk IMDB puanı kaç sorusu aratılmakta. Peki, Demir Yumruk oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!
DEMİR YUMRUK KONUSU
Efsanevi boksör Roberto Duran, 1968'de profesyonel olarak ringe ilk çıktığında henüz 16 yaşındaydı. 1980'de Sugar Ray'i yenerek bir rekora doğru ilerleyen Duran, rövanşta bir daha dövüşmeyeceğini söyleyerek spor camiasını şoka uğratmıştı… 2002'de emekli olan Roberto Duran ve onun efsane antrenörü Ray Archel arasındaki birbirlerinin hayatlarını değiştirecekler