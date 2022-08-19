Demir Yumruk’tan ikinci hâkim çıktı

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan 3 suç örgütüne yönelik Demir Yumruk operasyonunda SABAH'ın gündeme taşıdığı kadın hâkim skandalının ardından bir hâkim vakası daha çıktı. Sakarya Vergi Mahkemesi üyesi Mehmet Oflaz, suç örgütünün 3 liderinden biri olan Hüseyin Eryılmaz ile mesajlarına ulaşılınca görevden uzaklaştırıldı. Erol Evcil (Erol Eşrefoğlu), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın lideri olduğu 3 suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt lideri olarak tutuklanan Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinde, İskenderun İcra Mahkemesi Hâkimi Cangül Sazak ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sazak'ın Eryılmaz'ın İskenderun'daki davalarını takip ettiği, onun istediği şekilde icra mahkemelerinde kararlar çıkardığı, bu kararların da Hüseyin Eryılmaz'a "Hepsi senin için aşkım" mesajlarıyla iletildiği ortaya çıkmıştı.Raporda, Hüseyin Eryılmaz'ın dosyalar karara çıkmadan kendisine bilgi vermesini istediği, hâkimin bu kapsamda bilgiler verdiği, Eryılmaz'ın bir arsayı satın alabilmesi için bozulmasını istediği, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne ait bir dosya bilgisi paylaşması sonrasında ise hâkim Sazak'ın bir iki arkadaşı olduğunu bildirerek ilgileneceğini söylediği belirtildi. 3 aylığına açığa alınan hâkimle ilgili HSK ihraç edilip edilmeyeceğini de görüşecek. Öte yandan Hüseyin Eryılmaz'ın yargıyla olan içli dışlı ilişkisinin Cangül Sazak ile sınırlı kalmadığı belirlendi. HSK, benzer gerekçeler nedeniyle Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Oflaz'ı da açığa aldı. Mehmet Oflaz'ın Eryılmaz'ın Kayseri'de açtığı anlaşılan davanın takibini yaptığı, Eryılmaz'a İstanbul Kanlıca'da bir arsa paylaşarak 500 milyon lira karşılığı paylaştığı lokasyonun alınması gerektiğini bildirdiği, sonraki mesajında ise Kanlıca'da olduğu belirtilen arsanın emsal bilgilerini paylaşarak komisyon dâhil 400 milyon liraya bitirilebileceğini söylediği ortaya çıktı.MEHMET Oflaz'ın, ilk derece ve yüksek yargıda olduğu değerlendirilen çok sayıda hâkime "Hatay kolisi" adı altında posta gönderimi için isim, adres ve telefon bilgilerini Hüseyin Eryılmaz ile paylaştığı, paketlerin ilgililere gönderildiği, aynı zamanda hâkimin eşi ve çocuklarına uçak biletini de Eryılmaz'a aldırdığı tespit edildi. Eryılmaz'ın aile dostu olduğunu belirttiği bir dosya bilgisi paylaşımı sonrası, bir IBAN ve isim bilgisine 100 bin lira gönderildiği tespit edildi.