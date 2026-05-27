Demokrasi şehitleri dualarla anıldı

27 Mayıs darbesinin kurbanları Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, idamlarının 65. yılında dualarla anıldı. Demokrasi şehitleri için, iadei itibarları sonrasında defnedildikleri Topkapı Anıt Mezar'ını ziyaret eden vatandaşlar demokrasi şehitlerine dualar etti. 27 Mayıs 1960 müdahalesinin yıl dönümü sebebiyle, Türk demokrasi tarihine damga vurmuş merhum devlet ve siyaset adamları için bir çok alanda anma programları düzenlendi.

ÇELİK, "TEKNOLOJİ YOKTU ARDINDAN GİDEN OLMADI, CUMHURBAŞKANIMIZ TEKNOLOJİ SAYESİNDE KURTULDU"

Adnan Menderes ve arkadaşlarını Topkapı'daki mezarını ziyaret eden Fahri Alem Çelik, "Adnan Menderes bence büyük alimlerden birisiydi. Böyle bir ölümü hak etmedi. O dönemler teknoloji yoktu vatandaş haberdar olamadığı için ardından giden olmadı. Fakat Cumhurbaşkanımızın teknoloji ile irtibatı sayesinde halk arkasında durdu hainlere kaptırılmadı.

Bu ülkede bizim gibi görünen fakat dış mihraklara çalışan çok hain var. Ülkeye hizmet eden büyük insanları yok etmeye çalışıyorlar. Bu dünyada iyi şeyler yapan hatırlanır kötülük yapanlar ise lanetlenir. Biz vatanseverlerin sayesinde bu günlere gelebildik. Fakat düşmanların yapamadığını içimizdeki hainler yapmaya çalışıyorlar. Allah onlara fırsat vermesin" dedi.

