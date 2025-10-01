Denetimi Serbestlik hükümlüyü hayata hazırlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Kongre Merkezi'ndeki sempozyumda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, insanı adeta tedavi etmek, onarmak ve iyileştirmenin infaz rejiminin olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Ramazan Can, "Suçluyu adeta tedavi edeceğiz. Ondan sonra topluma bırakacağız. Bu sayede suçlu topluma adapte olurken zorlanmayacak. 'Peki suçluya bu kadar niye önem veriyorsunuz, mağdurun hakkı yok mu? Devlet hep suçludan yana mı?' diye de düşünülebilir. Bu da makul bir sorudur ancak suçluyu ıslah etmek, iyileştirmek, tedavi etmek ve onarmak, ondan sonra toplumla bütünleşmeye bırakmak, temelinde kişiyi iyileştirmenin yanında aynı zamanda toplumun sağlığı ve güveni için de önemli bir çalışmadır. Toplumun sağlığı ve güveni için yapıyoruz bunu aynı zamanda. Denetimi serbestlik bir yanıyla mahkûmu ıslah ederken diğer yandan da topluma hazırlıyor entegrasyonunu kolaylaştırıyor." dedi.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da denetimli serbestliğin, 20 senelik geçmişiyle, 100 yılı aşkın geçmişi olan sistemlerle boy ölçüşecek şekilde kendini geliştirdiğini vurguladı. Yıldırım, Denetimi serbestlikte Avrupa'nın gerisinde olmadıklarını hatta bazı bölümleriyle de örnek alındığını söyledi.

Yıldırım, "Bugüne kadar 149 denetimli serbestlik müdürlüğümüzde 6 bin 315 personelimizle 464 bin yükümlünün talebi karşılanmakta. Yani 464 bin yükümlüye denetimli serbestlik hizmeti verilmektedir. 20 yıllık dönem zarfında 8 milyon 671 bin karar infaz edilmiştir denetimli serbestlik müdürlüklerimiz üzerinden. 3 milyon 731 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiş. 1 milyon 506 bini bağımlılara yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu çok önemli bir husus. Çağın belası, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olan bağımlılık konusunda, denetimli serbestlik çatısı altında ne kadar güçlü mücadele verildiğini de ortaya koymaktadır. Denetimi serbestlik kapsamında çalışan hükümlülerin ailelerine de yiyecek giyecek ihtiyaçları da karşılanıyor. " diye konuştu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun'da Denetimi Serbestlik Müdürlüğü ile uyum içinde çalıştıklarını Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitelerimiz ile ortak çalışmalar düzenlediklerini söyledi. Kılıç, 'Bugüne kadar 55 cami ve 160 okulun boyama işlemi gerçekleşti. İl Halk Kütüphanesi ve huzurevi boyaması yapıldı. Bu sayede devletimize 30 milyon liralık tasarruf sağlandı' dedi.

Sempozyumun açılışında Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın ve Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran da konuşma yaptı.